San Vito Positano c’è! I leoni ruggiscono con la Battipagliese, siamo in lotta.

Il San Vito Positano c’è! Oggi pomeriggio i giallorossi di mister Cuomo hanno ottenuto un’importante vittoria con la squadra di Battipaglia, che fra l’altro potrebbe essere anche una delle avversarie dei play out, scrollandosi dall’ultimo posto con 23 punti, ai danni del Solofra e del Valdiano rimasti a 20 .

Per la ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese dunque esce sconfitta dal “De Sica” di Positano per due reti ad uno a favore degli uomini di mister Cuomo.

Dopo la prima frazione di gioco terminata a reti inviolate, nella ripresa il Positano passa in vantaggio con Terminiello dopo otto minuti. Al 36’ arriva la rete dell’ex Di Biase prima della rete di capitan Guerrera due minuti dopo di controbalzo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Per la salvezza diretta, evitando quindi i play out, per la Battipagliese sarà importante fare risultato nella prossima gara di campionato in casa con il Solofra. Per il San Vito Positano inizia un altro campionato , la squadra della Costiera amalfitana ora ritorna in partita uscendo dall’ultimo posto e dalla matematica retrocessione , ma gli uomini di mister Cuomo sono chiamati a una dura battaglia , già da domenica prossima con l’avversaria diretta Valdiano in casa, con la squadra del Cilento bisognerà vincenere per avere la matematica certezza dei play out e quindi si dovrà combattere per evitare la retrocessione , ma siamo sicuri che ora i leoni ci sono.

SAN VITO POSITANO – BATTIPAGLIESE 2-1 (0-0)

MARCATORI: 8’ Terminiello (P), 36’ Di Biase (P), 38’ st Guerrera (B).

San Vito Positano: Severino, Banco, Fammiano, Natino, Terminiello, Gargiulo, Carfora, Ruocco, Ranieri (10’st Longobardi), Di Biase, Falanga. A disp. De Caro, Capozzi, Conte, Granato. All. Cuomo