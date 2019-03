San Vito Positano cade a Valdiano, per i play out strada in salita. Crediamoci ancora . Una vittoria sarebbe stata il toccasana per la squadra della Costiera amalfitana, ora bisogna sperare che non ci sia il distacco di oltre dieci punti domenica prossima e non fare il penultimo posto, rimanere al terzultimo posto era l’obiettivo che una vittoria avrebbe garantito, ora col Solofra praticamente condannato, c’è questo rischio della retrocessione automatica domenica prossima, in caso di vittoria del Valdiano col Solofra , e comunque un play out in salita, significa che comunque il San Vito giocherà fuori casa e dovrà solo vincere, perchè anche un pareggio la farebbe uscire fuori dai play out. Sarebbe la seconda retrocessione consecutiva e non ci sarebbe il ripescaggio, comunque noi ci crediamo ancora e speriamo nel miracolo.

Questa era una gara fondamentale, per la zona salvezza, è stata quella del “Vertucci”, di Teggiano, tra il Valdiano e il S.Vito Positano. I padroni di casa, ultimi con venti punti, hanno ospitato i costieri terzultimi, a quota ventitrè. I giallorossi hanno racimolato un solo successo e due pari lontano da Positano, mentre i valdianesi, guidati da Pasculli, hanno perso ben sette volte nelle sfide casalinghe, oltre alle quattro vittorie e i tre pari. In caso di sconfitta per i padroni di casa si materializzerebbe, con un turno d’anticipo, la retrocessione nel campionato di Promozione.

I teggianesi vincono in maniera netta, continuando a sperare in una salvezza inseguita in tutto il torneo, battendo tre ad uno gli ospiti.

Il vantaggio arriva al nono con Dokoure, mentre al venticinquesimo Di Giacomo fissa a due le reti dei padroni di casa. La terza marcatura arriva al trentasettesimo con Della Femmina, che chiude la prima frazione sul tre a zero. Nella ripresa il goal di Termeniello, per il San Vito, giunge nel quarto d’ora conclusivo.

Con questa vittoria la compagine di casa agguanta gli avversari e si porta a meno uno dal Faiano. Nel prossimo turno il Valdiano farà visita al Solofra, fanalino di coda del raggruppamento. Il San Vito se la vedrà in casa con l’ Eclanese che cerca punti per i play out. Su tutto campo il quadro completo