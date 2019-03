San Giorgio: Scarcerato anche il secondo accusato dello stupro in stazione

Dopo la scarcerazione del più giovane del trio della scorsa settimana, oggi è stato scarcerato anche il secondo uomo per lo stupro nella atazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Come scrive Il Mattino, la decisione è partita dal tribunale del riesame, anche in questo caso. Torna quindi libero il 19enne Antonio Cozzolino, difeso dall’avvocato Antonio De Santis. Si attende il deposito delle motivazioni per conoscere le ragioni alla base del provvedimento. Nei giorni scorsi era stato scarcerato, sempre a seguito di istanza al riesame, l’indagato Alessandro Sbrescia.

Ora bisognerà valutare la posizione nel’inchiesta del terzo giovane individuato fra gli autori della violenza sessuale ai danni di una studentessa 24nne. Si tratta di Raffaele Borrelli. I tre furono arrestati l’otto marzo scorso dopo la denuncia della giovane.

«Sono delusa e amareggiata, soprattutto perchè non riesco a comprendere come sia possibile prendere una decisione del genere, che mi fa solo pensare che non sono stata creduta nel mio racconto». Con queste poche parole affidate al suo avvocato, Maurizio Capozzo, la giovane di 24 anni di Portici esprime così il suo dolore per la scarcerazione del secondo giovane indagato per violenza sessuale nei suoi confronti.