Salvatore Gagliano sulla viabilità in Costa d’Amalfi: i sindaci reinvestano i proventi della tassa di soggiorno

Salvatore Gagliano si esprime sulla situazione viabilità in Costiera Amalfitana. L’ex sindaco di Praiano, guardando all’imminente inizio della stagione turistica e osservando le prime congestioni di traffico, si rivolge ai primi cittadini facendo loro un appello dal proprio profilo Facebook, nell’ottica di adottare al più presto delle soluzioni tangibili per migliorare la percorribilità e la qualità del viaggio sulla Statale, con benefici per tutto il territorio costiero.

“Percorro tutti i giorni la SS163 amalfitana e man mano che i giorni passano, il traffico aumenta sempre di più. Ad Aprile, e ci siamo quasi, sarà già piena estate.Che a me risulti, nessuna iniziativa è stata assunta, per combattere le paralisi delle macchine sulla divina costa (ieri 40 minuti bloccati verso le 16,30 a Minori). Segnali concreti dalla Regione non ne arrivano, – afferma l’ex consigliere regionale – lo stesso dicasi per la Provincia. Per cui faccio un appello ai Signori Sindaci: Amici Sindaci, vorrei ricordarVi che è stata istituita in tanti Comuni la discutibile Tassa di Soggiorno, che produce elevati introiti alle pubbliche Amministrazioni. La finalità di tali introiti è quella di reinvestire tali risorse in finalità atte a migliorare l’offerta turistica. Quale occasione migliore di investire parte di tali importi, per rendere più gradevole il soggiorno dei turisti in Costiera utilizzando i loro stessi soldi ? Anche perchè nel contempo si farebbero altre 3 cose buone: La prima è che sarebbero spesi in un modo giusto e corretto, andando nello spirito della legge. La seconda è che si risolverebbe anche il problema dei tanti cittadini della costiera che percorrono la costiera quotidianamente. E la terza è che si riuscirebbe a dare una occupazione dignitosa a tante persone che ne hanno bisogno, magari sottraendole al reddito di cittadinanza…..Una iniziativa simile di certo non risolverebbe i problemi ma sicuramente li allevierebbe. Di certo molto meglio, rispetto a continuare a discutere da mesi, ed il problema è sempre là dove era ad ottobre. Buona giornata amici miei.”