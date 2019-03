Salisburgo – Napoli , alle 18,55 il ritorno di Europa League ecco dove vederla e le novità Il Napoli di Ancelotti scende in campo alle 18.55 alla Red Bull Arena per sfidare il Salisburgo nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I partenopei hanno praticamente ipotecato il passaggio già nella gara d’andata al San Paolo con un 3-0 netto che lascia agli austriaci poche speranze per l’accesso al turno successivo. Nonostante ciò, il tecnico di Reggiolo ha predicato calma nella conferenza stampa di ieri e ha invitato i suoi ad approcciare il match senza fare calcoli.

DIRETTA TV – Salisburgo-Napoli è in programma alla Red Bull Arena alle 18.55 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 Sky Calcio . Inoltre sarà disponibile per tutti i clienti Sky in streaming sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI – Ancelotti dovrebbe dar seguito a quanto dichiarato in conferenza stampa operando pochissimo turnover e affidandosi ai suoi “fedelissimi”. In difesa non ci sarà Kalidou Koulibaly, squalificato, e Raul Albiol, alle prese con il recupero dall’operazione al tendine rotuleo. Al centro del reparto arretrato dovrebbero dunque partire da titolari Chiriches e Luperto, con Hysaj sulla destra e Mario Rui sull’altra fascia a completare la linea a quattro. Dovrebbe essere rientrato l’allarme di ieri sulle condizioni di Fabian Ruiz, che dovrebbe dunque regolarmente partire titolare. In attacco dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Milik e Insigne, con Mertens in panchina pronto a subentrare a partita in corso. Il tecnico del Salisburgo Rose, invece, dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2, affidandosi a Dabbur e Daka per provare l’impresa.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguéné, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Minamino; Wolf; Daka, Dabbur. ALLENATORE: Rose.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. ALLENATORE: Ancelotti.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna).