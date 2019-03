SALERNO,TRAGICO IMPATTO MUORE SUL COLPO

Tragico incidente stradale in mattinata nel rione Fratte a Salerno. Un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità mentre era alla guida della propria auto in Dei Greci, è finito fuori strada andandosi a schiantare contro un muro di contenimento. L’impatto è stato molto violento tanto che per l’automobilista (dell’apparente età di 45 anni) non c’è stato nulla da fare morendo sul colpo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente ma non si esclude che l’uomo prima di uscire fuori strada possa aver avvertito un malore. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri ed i volontari di Strade Sicure.

