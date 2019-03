Salerno: E’ venuto a mancare Mons. Antonio Napoletano. Un pensiero di Mons. Fusco

Lutto nella comunità aurunca. E’ venuto a mancare , S.E. Mons. Antonio Napoletano,Vescovo emerito della Diocesi di Sessa Aurunca. Nato a Nocera Inferiore (SA), diocesi di Nocera Inferiore – Sarno, l’8 giugno 1937; ordinato presbitero il 19 marzo 1961; eletto alla sede vescovile di Sessa Aurunca il 19 novembre 1994; ordinato vescovo il 6 gennaio 1995; divenuto emerito il 25 giugno 2013.

Sua eccellenza non mancava mai di citare un motto polacco, molto caro al Santo Giovanni Paolo II, che dice “Chi vive tra i giovani, diventa giovane”, e la chiesa di Sessa Aurunca era per lui una chiesa fatta da giovani. Mons. Napoletano, era un uomo di “missioni”, quando visitò alcune scuole di Mondragone, seppe offrirsi totalmente alle domande degli studenti, rispondendo a tutte, anche a quelle meno piacevoli, sorprendendo ognuno per i suoi modi semplici. Oggi è volato alla casa del Padre lasciando sulla terra una parte importante di sé.

I funerali si terranno, probabilmente, mercoledì alle ore 10 a Pagani-Basilica di S.Alfonso.

Con profonda gratitudine al Signore per aver condiviso un tratto di strada insieme nella formazione dei futuri sacerdoti nel Seminario di Salerno. Con grande stima per la tua sapienza. Ci rivederemo ancora . . . in Paradiso.

Questo il messaggio di Mons. Michele Fusco sul suo profilo facebook.