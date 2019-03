Salerno. Ricoverata al Ruggi, nonna Caterina a 104 anni operata e rimessa in sesto . Era accidentalmente caduta e i familiari erano molto in pena quando l’hanno portata al pronto soccorso del Plesso Ruggi dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Frattura scomposta del femore è stata la diagnosi ricevuta e la signora Caterina, una nonnina di 104 anni, è stata ricoverata nel reparto di Ortotrauma diretto dal F.F. dottor Cefalo per essere operata. In sala operatoria è andata con il dottor Maurizio De Cicco che ha eseguito l’intervento chiacchierando amabilmente con la signora Caterina a cui era stata effettuata una anestesia spinale (con blocco centrale).

Il recupero dall’intervento è stato eccellente e ieri la nonnina è tornata a casa in ottime condizioni, tanto che non è stato necessario assegnarle alcuna terapia domiciliare.

Prima di andare via la signora Caterina ha ringraziato i medici che l’hanno operata e tutto il personale di reparto che si è alternato vicino a lei e l’ha accudita ed accompagnata nel percorso sanitario. Complimenti a tutti .