Salerno. Pronta una nuova sfida per l’escurisionista Vienna Cammarota: attraversare la Campania e la Basilicata passando per i borghi

L’escurisionista salernitana Vienna Cammarota è pronta per una nuova sfida: attraversare i borghi a piedi partendo dalla Campania per arrivare in Basilicata, alla scoperta di volti e storie del terriotrio dalla bellezza troppo spesso dimenticata. Lo scopo di Vienna, che per la sua lunga passeggiata si ispira alle suggestioni dello scrittore Primo Levi, è “Evitare che i piccoli paesi, il vero grande patrimonio dell’Italia, si spopolino”. Una amica di viaggio di Vienne é la bandiera italiana, anzi le bandiere, che saranno regalate al primo cittadino di ciascun Borgo.

Vienna partirà 9 marzo dal Castello Arechi di Salerno e il suo cammino terminerà il 16 marzo ai laghi di Monticchio. “Al centro le relazioni umane e le buone pratiche, l’identità di un’Italia che non deve scomparire – racconta Vienna alla Repubblica.- Attraverserò Colliano, Valva, Laviano, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Sant’Andrea di Conza, poi entrerò in Basilicata e toccherò Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Atella Rionero in Vulture, fino a raggiungere i laghi di Monticchio”.

“Abbiamo bisogno di credere. Dobbiamo essere umani, smettendo di pensare solo a produrre e a consumare, anche compulsivamente – ha riferito ancora Vienna al quotidiano di Napoli-. Mi piacciono i borghi, li adoro: solo visitandoli e parlandone potrò contribuire, nel mio piccolo, a dare loro vita e conoscenza. Per me è importante toccare le crepe, sentire come resistono al tempo. Invito i politici ad abbracciare il concetto di sostenibilità economica ambientale, a rilanciare attraverso un turismo sostenibile, una micro-economia circolare. Non distruggiamo le bellezze, la storia dei borghi e non danneggiamoli con opere inutili. Il superfluo non è solo inutile ma è dannoso. Guarderò molto allo spopolamento, andrò alla ricerca di storie belle e positive, magari di ripopolamento dei borghi. E osserverò, tantissimo, per constatare le azioni messe in campo sulla ecosostenibilità dei territori e dei centri storici”.

All’arrivo Vienna sarà accolta dai presidenti dei Parchi e delle Aree Naturali, i massimi esponenti del Turismo Ambientale che parteciperanno a un meeting nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.