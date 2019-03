Salerno , mamma dopo 7 aborti

Diventa mamma dopo sette aborti spontanei consecutivi e cinque anni di calvario. A coronare il sogno della maternità grazie a una tecnica innovativa, una 43enne di Mercato San Severino, Carmela Salvati, titolare di un punto Snai, che insieme a papà Arturo Aversa, vigile urbano, ha potuto finalmente festeggiare la nascita di Cecilia, una bimba di 2 chili e 100 grammi.

LA SPERANZA

La donna, nonostante le terapie specifiche per una condizione di trombofilia presso altre strutture, a marzo del 2018, si è rivolta al Centro mediterraneo medicina della riproduzione di Salerno, diretto da Domenico Danza, pioniere nel campo della medicina della riproduzione e tra i primi in Italia a ottenere una gravidanza da fecondazione in vitro nel 1986. «La paziente è stata sottoposta a una terapia personalizzata racconta Danza mirata da una parte al trattamento della patologia trombofilica e dall’altra ad aumentare la tolleranza immunologica della donna nei confronti dell’embrione». Questo, come è noto, è generato dal patrimonio genetico della madre e del padre e proprio quest’ultimo conferisce caratteristiche di allogenicità all’embrione, rendendolo immunologicamente estraneo alla futura madre e pertanto suscettibile di rigetto. La donna, tuttavia, ha dei meccanismi fisiologici che permettono il riconoscimento del prodotto del concepimento, consentendo l’annidamento e lo sviluppo della gravidanza. «L’obiettivo della terapia spiega il medico è stato quello di evitare il fallimento di questi meccanismi responsabili di reazioni di rigetto e di conseguenza dei ripetuti aborti». La donna, come detto, era soggetta a una condizione di trombofilia. Si verifica un evento trombotico quando il sangue forma un coagulo in un vaso sanguigno, aderisce alla sua parete e lo ostruisce, impedendo il normale flusso sanguigno; il coagulo prende il nome di trombo. La gravidanza è già di per sé caratterizzata da un’ipercoagulabilità fisiologica, indotta da un aumento di quasi tutti i fattori della coagulazione e da una riduzione di alcuni fattori anticoagulanti e fibrinolitici. Al momento del parto inoltre, vengono liberate a livello tissutale particolari sostanze, chiamate tromboplastine, che attivano la cascata coagulativa; infine, anche il taglio cesareo, a causa dell’aumentata permanenza a letto a cui si è soggetti, aumenta il rischio di eventi tromboembolici.

LA DIAGNOSI

Pertanto, la presenza di questa patologia aumenta ulteriormente il rischio a cui si è soggette in gravidanza. Questi, in alcuni casi, possono essere associati a un aumentato rischio di eventi avversi, come gli aborti spontanei (e a volte ricorrenti).

In base alla specifica storia clinica e alla tipologia dell’eventuale rischio trombotico, il medico stabilisce se siano necessarie alcune misure preventive. «La peculiarità del caso – aggiunge il dottor Danza – è legata a una serie di molteplici fattori negativi associati, che hanno rappresentato un importante fattore di rischio. La gravidanza si è evoluta con non pochi problemi, legati alle patologie presenti e all’età della paziente». Carmela è stata seguita con grande attenzione, soprattutto dalla diagnostica prenatale del Centro, diretta da Maurizio del Verme. Un arresto di crescita fetale però, ha reso necessario un taglio cesareo, eseguito a 36 settimane presso la clinica Icm di Agropoli, con la nascita di Cecilia, una splendida bimba di 2 chili e 100 grammi, e in ottima salute.