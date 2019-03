SALERNO, INCIDENTE TRA DUE AUTO A MARICONDA: BILANCIO DI 4 FERITI

Due auto coinvolte in un incidente avvenuto stamattina a Mariconda, quartiere di Salerno. Il bilancio è di 4 feriti trasportati in ospedale

Attimi di paura questa mattina a Mariconda, quartiere di Salerno, a causa di un incidente che ha visto coinvolte due auto. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma il sinistro, avvenuto in via Podgora, ha fatto registrare un bilancio di 4 persone ferite.

Sul posto sono giunte altrettante ambulanze, che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi agli individui coinvolti e a trasportarli in ospedale. Ancora nessuna informazione circa le condizioni dei feriti. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

