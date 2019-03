SALERNO, FUGGONO ALLA VISTA DELLA POLIZIA: ARRESTATI DUE PREGIUDICATI

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due pregiudicati, in concorso tra loro, per il reato di ricettazione. In particolare, una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Salerno, durante il servizio di controllo del territorio della città, ha notato due uomini a bordo di un ciclomotore sospetto nella zona di Pastena.

I due alla vista degli agenti, hanno effettuato una brusca manovra per sottrarsi al controllo. Subito dopo, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il conducente dello scooter ha perso il controllo del motociclo cadendo a terra, unitamente al passeggero. Gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti rapidamente sul posto.

Dopo un breve ricovero presso il pronto soccorso a causa di escoriazioni riportate nell’incidente stradale, i due, una volta dimessi dalle cure mediche sono stati accompagnati in Questura per una loro compiuta identificazione e denuncia all’autorità giudiziaria.

A seguito dei soccorsi e degli accertamenti, la pattuglia ha appurato che lo scooter guidato dai due risultava rubato e che i due soggetti annoveravano numerosi precedenti penali. In particolare, il conducente è stato identificato per B.L. salernitano del 1961, pregiudicato, mentre il passeggero è risultato essere I.I.V., rumeno, anch’egli pregiudicato.

Gli uomini della Polizia di Stato hanno denunciato per ricettazione i due uomini ed hanno restituito il motociclo rubato al legittimo proprietario che è stato nel frattempo rintracciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire se i due erano pronti a commettere un ulteriore reato sventato dall’intervento della Volante.

FRANCESCO CELETTA ZEROTTONOVE