Salerno. Dolore per l’improvvisa morte del 38enne Alessandro Salentino

Salerno piange la prematura scomparsa del 38enne Alessandro Salentino, molto conosciuto e benvoluto in città e, in modo particolare, nel suo quartiere di Pastena. Alessandro aveva una grande passione per il calcio ed aveva giocato nelle polisportive cittadine. Alessandro è stato trovato senza vita nel letto della sua abitazione. Immediatamente allertati i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Non sono certe le cause che hanno portato alla morte di Alessandro, si ipotizza che a provocare il decesso sia stato un malore improvviso. Sgomenti ed addolorati tutti quelli che lo conoscevano e che non riescono ad accettare che ora lui non ci sia più. Anche noi di Positanonews esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia di Alessandro per la tragedia che li ha colpiti.