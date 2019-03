Salerno deleghe di Strianese . Al sindaco di Cava Servalli i lavori pubblici

Salerno. Il Presidente della Provincia Michele Strianese ha assegnato ieri le deleghe , non sono mancate le polemiche di Forza Italia sulla poca presenza del capoluogo , che pur versa il maggior contributo, la Costiera amalfitana è assente, il più vicino, geograficamente parlando, è proprio il sindaco di Cava de’ Tirreni Servalli. Ricordiamo che la Provincia è un ente che si doveva sopprimere e sopravvive con un voto che esclude i cittadini ma sono gli stessi consiglieri dei comuni a votarsi fra di loro. Le strade provinciali sono le peggio tenute dal Cilento alla Cost ad’ Amalfi .

Dopo la vicepresidenza andata a Carmelo Stanziola, il sindaco di Centola-Palinuro, rieletto nella lista del Pd con numeri record ha incassato 4.374 voti ponderati nella tornata elettorale del 3 febbraio scorso a cui va la delega all’Urbanistica e ai rapporti con l’Università, il presidente conferisce le altre deleghe ai consiglieri di maggioranza. A Luca Cerretani, capogruppo Pd, è stata assegnata la delega alle società partecipate e al personale, mentre a Giovanni Guzzo (Psi) è andata la delega alla programmazione rete scolastica, pari opportunità, politiche giovanili. Confermata, come da previsioni iniziali, in continuità con la precedente consiliatura, la delega ai lavori pubblici (ripascimento del litorale, corpi idrici) al sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli (Pd), e quella alla viabilità al sindaco di Bracigliano Antonio Rescigno (Pd) già delegati da Canfora. Roberto Robustelli, new entry in consiglio in quota democrat, si occuperà, invece, di Protezione Civile, politiche Agricole e forestali, Sport. Alla consigliera comunale di Salerno Paki Memoli (Pd) Strianese conferisce la delega ai rapporti con la Regione, i comuni per le politiche culturali, la valorizzazione e conservazione del patrimonio museale, biblioteche e beni culturali della Provincia e la valorizzazione turistica del territorio. L’edilizia scolastica sarà di competenza di Antonio Sagarese, il consigliere comunale di Battipaglia eletto nella lista di Campania libera. Gli alleati incassano altre due deleghe di peso. Quella ai Trasporti è stata assegnata a Fausto De Nicola (Campania Libera), il presidente del consiglio comunale di Nocera Inferiore, mentre quella all’Ambiente a Fausto Vecchio (Centro per i territori). Di politiche sociali si occuperà l’altro consigliere centrista Felice Santoro delegato ai rapporti con la Regione e i comuni per le politiche sanitarie, politiche del Lavoro, politiche sociali territoriali.

Approvato il Bilancio Oltre ai trasferimenti regionali e quelli dell’Anas, saranno investiti altri 2 milioni di euro su strade e scuole, cui si aggiungono i 6 milioni di euro destinati all’Arechi Multiservice, la società in house della Provincia, per la manutenzione della viabilità, edifici scolastici e impianti termici. «L’approvazione del bilancio di previsione ci autorizza alla spesa per investimenti spiega – e riusciamo ad impegnare i finanziamenti regionali per strade e scuole. Non è solo un fatto formale, ma sostanziale».