Salerno , autobus Via Ligea nel caos . La questione si sarebbe dovuta chiudere subito dopo il termine delle Luci d’Artista. Ma, a oltre un mese dal progressivo spegnimento della città, i problemi e i disagi per i lavoratori e per l’utenza continuano a moltiplicarsi. L’area di via Ligea, ancora usata come capolinea per alcune linee di Busitalia Campania, inizia a raggiungere «i livelli di sicurezza minimi della recente storia della città». A lanciare l’allarme sono direttamente i lavoratori dell’azienda di trasporto, che in determinati giorni della settimana e cioè in concomitanza delle partenze delle navi per i Paesi del Mediterraneo o per il sud Italia sono letteralmente ostaggio dell’area.

LO SCENARIO

Le macchine parcheggiate male, i furgoncini che devono imbarcarsi pieni di carichi o di persone bloccano, infatti, ogni spazio di manovra, impedendo l’uscita puntuale dei mezzi. Una situazione più volte denunciata dai lavoratori dell’azienda e dalle segreterie provinciali dei sindacati di settore. Tanto da portare ad una serie di confronti con gli uffici alla Mobilità del comune di Salerno. Confronti confluiti in una vera e propria intesa, e cioè l’accorpamento dei due capolinea cittadini nella sola zona di via Vinciprova e la chiusura dell’area di via Ligea. Spostamento fattibile, però, nel momento in cui si fosse «liberata» l’area di via Vinciprova dove prima si svolgeva il mercatino etnico. E dove, attualmente, sebbene in forma ridotta, continuano a sostare le auto, comprese quelle dei residenti della zona. Altro fattore necessario alla riuscita dello spostamento doveva essere il parcheggio nuovo di via Vinciprova, proprio per consentire la migrazione delle macchine dei residenti. Nonostante il parcheggio sia terminato e funzionante, però, gli ultimi passaggi del piano di mobilità non sono stati ancora realizzati. Né, almeno fino ad ora, c’è una data possibile di eventuale trasferimento. Neppure Salerno Mobilità ha ricevuto ancora direttive dagli uffici comunali con la data di consegna di quella porzione di area necessaria alla sosta dei mezzi di Busitalia Campania che, attualmente, sostano a via Ligea.

L’ALLARME

«La situazione a via Ligea è insostenibile dicono i lavoratori e stiamo andando nuovamente incontro all’estate, periodo in cui la situazione igienico sanitaria sarà preoccupante, con un numero maggiore di navi in partenza, e, quindi, ingorghi maggiori all’interno del capolinea». Lo scenario, insomma, vissuto già durante le ultime due estati, con la differenza che, almeno nelle intenzioni, il 2018 sarebbe stato l’ultimo anno di disagio. «Chiediamo al Comune la consegna immediata dell’area di via Vinciprova aggiungono i lavoratori – perché non solo siamo stanchi di queste condizioni di lavoro, ma anche perché questo capolinea di via Ligea, così come è, non è altro che dannoso per il servizio, per noi che lavoriamo in queste condizioni e per gli utenti. Siamo stanchi delle solite chiacchiere che abbiamo ascoltato fino ad ora. È il momento dei fatti».

LA REPLICA

Ma è proprio sui tempi di realizzazione del trasferimento di capolinea che, da palazzo di Città, non arrivano risposte definitive. «Stiamo attendendo spiega Mimmo De Maio, assessore alla Mobilità del Comune di Salerno che arrivi il computo metrico per calcolare i costi dello spostamento. Inoltre attendiamo anche che l’autorità di Sistema ci presenti il progetto di riqualificazione di tutta l’area di via Ligea. Una volta acquisite queste informazioni necessarie, allora organizzeremo il trasferimento, dettandone modalità e tempi». L’ultimo pezzo del puzzle del ridisegno della sosta dei mezzi pubblici in città, poi, riguarderà le autolinee private. Anni fa in sosta lungo la corsia di destra di via Ligea ora di uso esclusivo dei tir in ingresso al porto e ora fermi nella zona dello stadio Arechi. Con ripetuti episodi di vandalismo nei confronti dei mezzi e rapine ai danni degli stessi conducenti. Anche in questo caso, almeno sulla carta, era stata individuata un’altra zona, ovvero la ex area rimozioni di Salerno Mobilità, dove di recente sono stati accolti i camper. Ma il trasferimento ancora non c’è stato. Diletta Turco , Il Mattino