Salernitana-Venezia: si gioca in un clima surreale,stadio deserto

Non sono bastate le parole al miele proliferate dalla società granata nel periodo di maggiore difficoltà per la beneamata al fine di provare a far recedere i tifosi dalla volontà di protestare civilmente fuori dallo stadio Arechi. Tutto è risultato essere vano perché al netto di una prevendita che ha visto poco più di 500 biglietti staccati, i gruppi ultras della Curva Sud Siberiano resteranno tutti i 90’al di fuori dell’impianto di Via Allende alla stregua del Ccsc e del Club Mai Sola. Una sola eccezione sarà rappresentata da un “movimento cittadino” (?) pronto a far valere il proprio sentimento pseudo fideistico al fine di nascondere l’appoggio incondizionato verso i vertici societari o una parte di essa:poca cosa rispetto all’opinione pubblica generale ormai ben radicata verso una posizione contraria alla fluttuazione reiterata…

Gregucci costretto ad affidarsi a Djuric: il bosniaco non va in goal da “appena” un anno

Non è stato acquistato per fare goal secondo il suo mentore Fabiani. Di contro Lotito annunciava Djuric nel mese estivo quale l’acquisto oneroso è fondamentale per poter risolvere il problema del goal. Djuric sarà l’attaccante guida della Salernitana per necessità non certo per scelta al cospetto del Venezia:Jallow è squalificato e Calaio’ dopo l’infortunio di Livorno sono due settimane che continua a marcare visita. Ed allora dall’usurato sicurato rispunta il gigante bosniaco che in serie B non va a segno dal 2016. Nel Bristol l’ultima rete è stata siglata “appena” un anno fa. Ma tant’è, Djuric è stato acquistato per non far goal, pur figurando quale attaccante: dettagli, quisquiglie da ormai due anni a questa parte vissuti senza una prima punta definibile tale…