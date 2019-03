SALERNITANA: LAVORO DI FORZA NELLA DOPPIA SEDUTA DI ALLENAMENTO A SAN GREGORIO MAGNO

Doppia seduta quest’oggi per la Salernitana nel ritiro di San Gregorio Magno. Questa mattina gli uomini di Angelo Gregucci hanno svolto un lavoro di forza mentre nel pomeriggio la squadra ha aperto la seduta con un’attivazione atletica seguita da esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con un lavoro tecnico-tattico e conclusioni in porta.

ANNA SARNO LIRATV