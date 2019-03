Roma. Lascia un vuoto la scomparsa del filosofo Tullio Gregory.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il filosofo, storico delle idee, Tullio Gregory è scomparso a Roma, il 2 marzo 2019.

Tullio Gregory è scomparso a Roma all’età di 90anni.

Sue alcune grandi iniziative; a partire dal 1964, c’è stata la fondazione, all’interno del grande CNR, dell’Istituto del Lessico Intellettuale Europeo.

Ha puntato sulla lingua, che era il punto d’avvio delle sue illuminanti riflessioni e studi.

Segnalava che i parlamentari non avevano dimestichezza con la cultura e i loro interventi palesavano un mediocre livello.

Non si tirava indietro quando si trattava di dare battaglia e si è battuto nelle commissioni ministeriali a favore delle università e della cultura in generale.

Ha studiato il platonismo.

Tullio Gregory era nato il 28 gennaio 1929 a Roma, dove si era laureato, con il dantista Bruno Nardi nel lontano 1950.

Nel 1951 lavorava alla Treccani; ha diretto con saggezza la sezione di Storia della Filosofia e del Cristianesimo e ha verificato un progetto sulle parole chiave del XXI secolo.

E’ stato socio dell’Accademia dei Lincei.

Ha insegnato alla Sapienza e alla Sorbona.

E’ stato anche in RAI, tra il 1993 e il 1994, ad alto livello.

Varie le onorificenze ricevute in Patria e all’estero.

Ha sempre pubblicato e ha siglato saggi da “Platonismo medievale” (1958) a “Michel de Montaigne o della modernità” (2016) … e tanti altri innumerevoli scritti di piacevole lettura.

E’ stato più volte presente in incontri e dibattiti all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a Palazzo Serra di Cassano, a Napoli, guidato dal compianto avv. Gerardo Marotta.

Lascia un vuoto.

Maurizio Vitiello