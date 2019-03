Nello stesso posto ove lo scorso anno in questi mesi l’ho fotografato, e ricomparso per la nuova stagione. Il gheppio al Belvedere dei Cappuccini a Sant’Agnello. Non è un uccello raro dalle nostre parti, soprattutto dopo le restrizioni alla caccia, ma rivederlo allo stesso posto dopo circa un anno, pur non essendo un uccello specificatamente marino, da un emozione.