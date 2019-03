RIFLESSIONI DELLA POETESSA RUNNER ANNAMARIA FARRICELLI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

#MADICOSAPARLIAMO

di Annamaria Farricelli ANCORA VIOLENZE SULLE DONNE

Tragica scena di violenza a Castellammare di Stabia con l’intervento immediato dei carabinieri che hanno arrestato in n flagrante un uomo di 51 anni. In Via Rispoli il marito stava picchiando con forza la moglie. giovane aiutata dal pronto intervento delle forze dell’ordine. I vicini di casa fortunatamente hanno chiamato con urgenza il 112 alle prime urla della donna che selvaggiamente veniva picchiata a sangue.