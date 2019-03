In ricordo di Erminia dall’azienda di Vinaccia e Castellano

Sant’ Agnello / Sorrento La storia di Erminia in questa azienda incomincia ben 35 anni fa. All’epoca ventenne affiancava la capostipite e fondatrice Maria Vinaccia, alternandosi come la sua versatilità consentiva, tra la contabilità accanto ad Antonino Castellano e il banco termoidraulica, affiancando Luigi col quale dividerà gran parte del suo cammino professionale. Testimone del passaggio dalla contabilità manuale ai nascenti personal computers; come del passaggio di consegne di tre generazioni tra i vari reparti della ditta Vinaccia Maria.

Ciò che in un posto di lavoro viene considerato un “jolly”, coadiuva Rito Castellano prima e Giuseppe suo figlio poi, nella gestione dello Show-room. Vedendo il rinnovo del nostro locale espositivo insieme a Luca. Con l’ingresso di Vincenzo ed Antonino Castellano al banco termoidraulica, vede la terza generazione della famiglia Castellano affacciarsi al lavoro di famiglia.

Nei suoi primi anni da contabile, conosce Francesco Esposito, allora trasportatore della Ditta, e nasce un amore che l’accompagnerà fino alla fine, donandole i due amatissimi figli, Pierfrancesco e Marco.

La sua versatilità diviene presto apprezzata, non solo dall’azienda, ma anche da tanti clienti, professionisti ed imprese del settore edile. La signora Erminia della Ditta Vinaccia, resta sconosciuta a pochi.

I suoi consigli agli operatori del settore idraulico, la sua capacità comunicativa col cliente privato di show-room, la sua spiccata personalità e il suo stile inconfondibile, la rendono un punto di riferimento.

Assieme a Vincenzo D’Angelo per anni, costituiscono con Luigi, il cuore del banco termoidraulico.

Stimata da colleghi e dalla famiglia Castellano, sotto un profilo strettamente personale, Erminia diviene una persona di famiglia, e come tale verrà trattata e considerata.

La famiglia Castellano, i colleghi e i clienti, unitamente alle loro famiglie, ancora increduli per la notizia, ne piangono il gran vuoto umano e professionale.