Respinti da scuola senza vaccino , tre casi in costa di Sorrento e a Napoli . Sono tre casi su tre comuni della costa della Penisola sorrentina di bambini con vaccinazioni incomplete per cui non possono andare al momento a scuola, visto l’ultimatum dato a alivello nazionale dal Ministro Grillo. Ma sono almeno 700 i bambini in queste condizioni, fra dimenticanze o errori, in Campania . Nelle scuole comunali di Napoli si registrano altri tre casi di bambini i cui genitori non hanno ancora presentato tutta la certificazione dei vaccini. Si tratta di tre bambini che frequentano gli asili nido di cui uno in una struttura nell’VIII Municipalità e due nella II Municipalità. ”Le famiglie – ha spigato l’assessore all’Istruzione, Annamaria Palmieri – hanno precedentemente dichiarato alle scuole di voler procedere con le vaccinazioni e pertanto è stato deciso di convocare i genitori”. Commentando i numeri nazionali che parlano di 400-500 bambini respinti su tutto il territorio nazionale, Palmieri ha espresso forti perplessità sulla scadenza per la presentazione delle certificazioni, fissata dalla legge Lorenzin per il 10 marzo, perché ”si impedisce ai bambini di concludere l’anno scolastico per un errore dei genitori. Trovo l’indicazione di questa data, una scelta drammatica”.

Secondo Palmieri, con l’esclusione dei bambini ”ci si mette sotto i piedi la Convenzione dei diritti dell’infanzia facendo diventare i bimbi respinti dei ‘paria’ soprattutto in considerazione del fatto che essendo numericamente pochi i casi di bambini non in regola non si ha alcun rischio per la tutela della salute essendo stata raggiunta la soglia dell’immunità di gregge e anche in virtù del fatto che l’attuale Governo ha espresso la volontà di mettere mano alla legge attualmente in vigore”. Verifiche sono in corso su alcuni casi dubbi a Piano di Sorrento, mentre giunge notizia di due bambini – a Meta e a Sorrento – che non potranno frequentare le lezioni perché non vaccinati.

Vaccini, sospensioni in Campania ma le scuole non sono pronte

Stop per i bambini non vaccinati in diverse scuole materne della Campania in una giornata, quella di ieri, in cui non sono mancati i problemi a partire da alcuni istituti che non hanno potuto attuare il veto perche’ non hanno ancora completato l’anagrafe dei vaccinati. A quanto si apprende da fonti qualificate, sono almeno due gli istituti scolastici alla periferia di Napoli, infatti, che non hanno completato la verifica dei bambini vaccinati e quindi non hanno potuto applicare la norma. In molte scuole e’ scattato invece il decreto di sospensione della frequenza che potra’ essere revocato quando le famiglie porteranno le certificazioni delle avvenute vaccinazioni. “Sono tre i bambini non in regola con le vaccinazioni che questa mattina non sono stati ammessi a scuola” spiega Giovanna Martano, preside dell’Istituto Comprensivo Capraro di Procida che rileva anche qualche tensione con una delle tre famiglie no vax, sottolineando che “noi abbiamo applicato la legge – afferma – ma sarebbe auspicabile che la politica si assumesse le proprie responsabilita’, senza scaricare tutto su comuni dirigenti scolastici”.