RAVELLO: VISITE RECORD A VILLA RUFOLO

Villa Rufolo per la prima volta è stata aperta al pubblico gratis per tutti i Campani, secondo un calendario suddiviso per provincia: da lunedi’ 11 a domenica 17 marzo l’ingresso sara’ gratuito per tutti i nati o i residenti in provincia di Salerno; da lunedi’ 18 a domenica 24 marzo per la provincia di Avellino, Benevento e Caserta; da lunedi’ 25 a domenica 31 marzo per la provincia di Napoli. Il periodo non è ancora terminato e già si registra un boom di visite senza eguali.

Lo stesso Staff di Villa Rufolo annuncia con gioia il boom di visite che si è verificato in questi giorni. Sembrerebbe infatti che la seconda settimana di visite gratuite a Villa Rufolo si sia conclusa con successo, con ben 2215 visitatori totali. Con grande soddisfazione di Mauro Felicori, commissario della Fondazione Ravello.

“Si è chiusa anche la seconda settimana di visite gratuite in Villa Rufolo; di scena le province di Avellino, Benevento e Caserta.

Cambiano i numeri e i volti, ma non la soddisfazione di un’iniziativa apprezzata.

Grazie allo staff di Villa Rufolo, grazie ai nostri “angeli” del progetto #ReidRavello, grazie ai volontari della Protezione Civile Millenium, e grazie anche ai visitatori per gli apprezzamenti e la gratitudine mostrata.”

Scrivono così sulla pagina facebook ufficiale “Villa Rufolo”

Insomma, una grande soddisfazione per lo staff di persone che lavorano per il sito storico del XIII secolo, ma una soddisfazione non da meno anche per la città di Ravello.

Domani avrà inizio l’ultima settimana di visite gratuite, questa volta dedicate alla provincia di Napoli. Non possiamo fare altro che augurare un’altra settimana da record. Una dimostrazione che si può fare di più per valorizzare il patrimonio delle città della costiera, e che la cultura – a differenza di ciò che si dice – non è morta, ci sono ancora migliaia di persone che si interessano alla materia.

PositanoNews si unisce alla gioia.