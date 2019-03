Ravello, visita medica con sorpresa a Castiglione: mamma partorisce al consultorio!

Una visita con sorpresa a Castiglione di Ravello per una mamma incinta. Una donna di Maiori si è recata alcune ore fa presso il consultorio dell’unità materno infantile per una visita di routine, quando ha rotto le acque ed è cominciato il parto. I medici si sono subito attivati e hanno chiamato il personale del 118, nonché personale medico dell’ospedale Costa d’Amalfi, lì vicino. La donna non ha fatto in tempo ad essere trasferita in ospedale: per fortuna tutto è andato bene, è nato Alessandro, di 2,7 kg. Si tratta probabilmente del primo bambino che nasce a Ravello dopo tempo. Tanti auguri ai neo genitori!