Ravello. Villa Rufolo seleziona 3 addetti alle pulizie dei servizi del Complesso monumentale

In previsione del completamento dei nuovi servizi del Complesso monumentale di Villa Rufolo, la Fondazione Ravello rende noto che procederà ad una selezione, per titoli e per colloquio, per l’assunzione di treinservienti (fra i quali almeno uno “over 50”), di cui 2 a tempo determinato e pieno e 1 a tempo determinato e parziale al 50%, con mansioni di addetto alle pulizie dei bagni, a far data dal 1 aprile 2019 e fino al 31 gennaio 2020.

La selezione del personale avverrà previo colloquio davanti ad apposita commissione, finalizzato alla verifica dei requisiti dichiarati e posseduti dai candidati, in funzione delle specifiche esigenze della Fondazione Ravello e delle disponibilità temporali dei candidati.

Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione, compilando il modello disponibile, all’indirizzo email segreteria@villarufolo.it, entro e non oltre le ore 12 del 23 marzo 2019.

La data dei colloqui di selezione è fissata per il giorno 25 marzo 2019, in ora e luogo che saranno comunicati direttamente agli interessati.

Per info www.villarufolo.it tel. 089857621.