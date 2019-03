Ravello, Villa Rufolo per la Campania: circa 8 mila visitatori in due settimane

Ravello, Costiera Amalfitana. “Villa Rufolo per la Campania” replica il successo nell’iniziativa promossa dalla Fondazione Ravello, dedicata alle province di Avellino, Benevento e Caserta, da dove sono giunti 3202 visitatori. A due settimane dall’apertura gratuita del Complesso, i visitatori giunti nel monumento simbolo della Città della Musica sono stati 7934 e nella settimana dedicata ai salernitani si sono registrate 4732 presenze.

Questi sono i dati snocciolati da Villa Rufolo, che indica anche come picco settimanali delle presenze totali accertate, si è registrato nell’apertura domenicale, nonostante gli appelli diffusi dalla Direzione di Villa Rufolo e dal Sindaco di Ravello sui giorni consigliati per visitare il sito monumentale. Questo fine settimana ha portato tante persone in Costiera Amalfitana, riempiendo i parcheggi a Ravello dalle prime ore del mattino.

Questa settimana, da oggi e fino a domenica 31 marzo l’iniziativa con ingresso gratuito è rivolta a tutti i nati e residenti nella Città Metropolitana di Napoli: anche in questa occasione, la Direzione di Villa Rufolo invita e consiglia con forza a tutti i Napoletani che stanno programmando una visita a Ravello e al Complesso, di evitare la giornata di domenica 31 marzo, anticipando ai prossimi giorni il piacere di una giornata diversa all’insegna della bellezza e della cultura.

Gli orari di apertura di Villa Rufolo sarà dalle ore 9 fino alle ore 18 (ultimo ingresso 17.30). Dalle 9 alle 17 sarà possibile visitare anche la Torre Museo (ultimo ingresso 16.30).