Ravello, successo incredibile per “Villa Rufolo per la Campania”: la fila non finisce più! – VIDEO

Successo incredibile per “Villa Rufolo per la Campania“. Questa mattina, come era abbastanza prevedibile dopo aver letto i dati delle ultime settimane, migliaia di persone hanno deciso di far visita al gioiello di Ravello. Prima di questo weekend, Fondazione Ravello aveva reso pubblici i dati ufficiali: si parlava di ben 7934 visitatori, mentre nella settimana dedicata ai salernitani si sono registrate 4732 presenze. Dati che parlano chiaro: il picco settimanale delle presenze totali accertate si è registrato all’apertura domenicale, nonostante gli appelli diffusi dalla Direzione di Villa Rufolo e dal Sindaco di Ravello sui giorni consigliati per visitare il sito monumentale. Anche in questo weekend l’iniziativa ha portato tantissime persone in Costiera Amalfitana: le immagini parlano da sole.

Grande soddisfazione per Secondo Amalfitano che ha commentato: “Ovviamente l’appello vale anche per i concittadini – ha postato su Facebook, riferendosi al consiglio di non visitare Villa Rufolo di domenica- Un poco meno meno per chi cerca pretesti per accusare. Ci verrebbe da dire: CHE DIO CI AIUTI!. Una frecciata chiara dopo le polemiche delle scorse settimane. “Un’altra giornata da record – ha aggiunto – Eravamo preoccupati per il numero di presenza che avrebbe potuto creare disagi e avevamo invitato a non visitare la Villa oggi, ma anticipare la loro venuta. Lo spettacolo è stupendo, non solo per la giornata, ma anche per l’affluenza. Affluenza di giovani, famiglie, ma anche anziani e parrocchie”.

Alcuni giorni fa, il sito VanillaMagazine aveva così definito i giardini di Villa Rufolo: “Villa Rufolo con i suoi giardini appartengono alla storia. Qui Boccaccio ambientò il Decamerone. Dopo lunghi periodi di decadenza, oggi il complesso appartiene all’Ente Provinciale per il Turismo di Ravello, che ha provveduto al restauro. Il giardino ha l’aspetto romantico di fine ‘800, con piante tipicamente mediterranee che convivono altre di origine esotica”.