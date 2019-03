Ravello scelta dal regista britannico Christopher Nolan come uno dei set cinematografici del suo prossimo lavoro

Ravello. Il regista, produttore e sceneggiatore britannico Christopher Nolan è una delle figure più importanti del cinema mondiale. Ha conquistato la celebrità internazionale per aver diretto sul grande schermo la saga di Batman, anche se probabilmente la sua pellicola più apprezzata da critica e pubblico è “Inception”. Nel corso della sua carriera, è stato candidato per ben tre volte ai Premi Oscar: per la migliore sceneggiatura originale di “Memento” e per la migliore sceneggiatura originale e il miglior film con “Inception”. Ora Nolan sta lavorando ad un nuovo progetto cinematografico, del quale però ancora non si sa nulla di preciso se non che tra i tanti set è stata scelta anche la città di Ravello. Sembra, infatti, che negli ultimi giorni il regista ha visitato la città della costiera amalfitana per esplorare i suoi angoli più caratteristici ed individuare possibili set cinematografici. Ma, come già detto, per ora non si sa altro, girano molte voci ma nulla di ufficiale. L’unico dato certo è che il suo prossimo film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 luglio 2020 e chissà quando sarà visibile anche in Italia. Si aspettano con ansia i prossimi mesi per scoprire qualche dettaglio in più.