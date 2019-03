Ravello: Questa sera Villa Rufolo aderirà alla campagna nazionale “MI ILLUMINO DI MENO”

Questa sera Villa Rufolo resta al buio. Il perché è molto semplice: oggi è la giornata nazionale contro il consumo eccessivo delle risorse, in special modo della corrente elettrica. Per questo Villa Rufolo ha deciso di aderire alla campagna nazionale “MI ILLUMINO DI MENO”. Un’adesione piena e convinta per sensibilizzare l’opinione pubblica ai grandi temi del futuro del mondo. Dal “buio” storico del Medio Evo dell’era Rufolo, a quello culturale dell’era moderna fatto di inquinamento e non rispetto dell’ambiente.

Sarebbe bello se ognuno di noi, non solo stasera, invece di accendere tutte le luci della casa, accendessimo una candela, proprio per sensibilizzare ai nostri figli l’importanza di non abusare delle risorse, soprattutto per il futuro.