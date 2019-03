Ravello, Nicola Amato va in pensione: “Una mattina ti svegli e realizzi che non è un giorno qualunque”

Ravello. Nicola Amato va in pensione. Il capogruppo consiliare di “Ravello nel Cuore” ha commentato così sui social le sue sensazioni in questa giornata particolare.

“‘E’ NU JUORNO BUONO’

Da quanto tiempo ca nun stev accussì

Ogni cosa accumencia pecché po’ adda fernì

Una mattina ti svegli e realizzi che non è un giorno qualunque, ma che il dì dell’agognata PENSIONE è finalmente giunto.

Una parte di te si chiede, ma possibile? solo ieri avevo quindici anni e, come in un sogno, ti rivedi là, al nastro della tua partenza lavorativa, con una valigia vuota e tanta voglia di correre.

D’un tratto, però, senti tutto il peso di quella valigia, si perchè lungo il viaggio tu l’hai riempita di impegno, passione, studio, esperienze, difficoltà, sforzi, risultati e con i volti e le storie delle persone che in questo percorso hai incontrato.

Senti la soddisfazione di averla riempita talmente tanto che quasi non si riesce a chiuderla.

Ma il premio migliore è che guardandoti allo specchio “ti riconosci” con l’animo leggero di chi, con spirito semplice e onesto, ha cercato sempre e comunque di dare il suo contributo alla società.

Ed ora?

Ora, semplicemente, si riparte senza il bagaglio ingombrante della responsabilità delle scelte e decisioni, a volte sofferte, forse anche sbagliate, ma pronto ad affrontare nuove sfide, ringraziando il Signore che ti ha conservato l’energia e “il fisico”.

E concludo con la frase tratta da un famoso film che mi piace molto: L’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre corri…

AUGURI A ME”.