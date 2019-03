Ravello, Di Martino “No ai grandi bus, Amalfi faccia il divieto di sosta”. Torre “Amalfi non ha bisogno di bus”. Petizione oltre 8 mila

Costiera amalfitana. Continua a tener banco il problema del traffico sulla S.S. 163 Amalfitana che da aprile ad ottobre diventa un serpente di ferraglia da Positano a Salerno a causa dei grandi bus turistici, ma non solo, visto che il traffico, come l’affluenza turistica, è aumentato a dismisura. Abbiamo sentito il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino che sulla Statale ha un tratto che va da Atrani a Minori , ma sente fortemente la gravità del problema, intanto la petizione proposta dalle associazioni ha superato le otto mila firma, un numero enorme se si considera il tema specifico e il territorio ristretto della Costiera, ma intanto si avvicina Pasqua e con essa il disastro . “Siamo in prima fila per l’eccellenza e la qualità della vita, bisogna far si che la Costiera non sia più soffocata dal traffico – dice il sindaco di Ravello Di Martino -, bisogna assolutamente che si trovi una soluzione al più presto. No all’accesso ai grandi bus turistico, ma direi al collega di Amalfi Daniele Milano anche no alla sosta”. Anche la minoranza guidata da Giovanni Torre ribadisce il suo si alla petizione, ma anche alla ZTL “Sono d’accordo e non si potrebbe non esserlo visto che è evidente che soffriamo tutti questo problema. Amalfi è congestionata, a questo punto direi al sindaco di vietare la sosta agli autobus, la città non ne ha bisogno. Il flusso turistico è già notevole, farei a gradi, toglierli prima in piena estate , poi gradualmente.. per evitare ricorsi al Tar” .