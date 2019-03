RAVELLO: LUIGI BUONOCORE È IL NUOVO CONSIGLIERE DELLA GIUNTA DI MARTINO

Ieri è stato convocata, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale di Ravello, dalle ore 16.30 nella sala di rappresentanza di Palazzo Tolla,. La seduta era incentrata su diversi argomenti, quali l’approvazione del bilancio previsionale, l’imposta di soggiorno, del piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019 e determinazione delle tariffe, l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni Tasi e IMU 2019, calcolo dell’addizionale Irpef 2019. In tutto ciò l’assise è cominciato con la surroga di un consigliere dimissionario – l’ assessore Natalia Pinto – che consente l’ingresso in consiglio del professor Luigi Buonocore, risultato tra i non eletti alle elezioni del 2016 nella compagine “Rinascita Ravellese”. Ed è proprio quest’ultimo punto che ci interessa, Luigi Buonocore è la new entry della giunta.

Scrive così su facebook lo stesso Buonocore:

“Il mio saluto al #ConsiglioComunale di #Ravello

In questo momento intendo ringraziare innanzitutto il sindaco che ha voluto favorire, come grande momento di democrazia, la massima partecipazione istituzionale della compagine premiata dai cittadini di Ravello nel 2016.

Ringrazio gli assessori, in modo particolare l’assessore Natalia Pinto che, con le sue dimissioni da consigliere comunale, oggi consente il mio ingresso nel consesso cittadino.

Ringrazio l’intero gruppo di maggioranza con cui ho già condiviso, seppur in un ruolo diverso, una parte importante del mandato amministrativo, cui intendo offrire serietà e concretezza.

Saluto i gruppi consiliari di minoranza, nella piena consapevolezza che il confronto serio e responsabile sia un valore aggiunto della dialettica politica.

Saluto il Segretario comunale, che ho avuto modo di apprezzare in questi mesi, e con lui tutto il personale.

In questa speciale occasione ho inteso omaggiare la Casa Comunale di una pergamena miniata, che sarà pronta nelle prossime settimane (realizzata del prof. Ferdinando Lembo).

(…)

Ciò che c’è da fare oggi, sulla base dell’indispensabile conoscenza storica, lo creiamo noi giorno per giorno, lo programmiamo noi proprio a partire dall’Istituzione più vicina al cittadino, cioè quella Comunale.

Intraprendo questo nuovo cammino a servizio di un progetto politico di alto profilo, lungimirante, a cui garantisco sin da adesso la lealtà del patto elettorale, la coerenza con la mia storia personale, le conoscenze e le competenze maturate in ambito professionale e nella vita sociale, che metto a disposizione di questo Consiglio e dei Cittadini di Ravello.

Sarà il modo migliore per continuare questo impegno nel segno della partecipazione, dell’esperienza e del rinnovamento, orgoglioso di quella Ravellesità autentica che ha fatto grande il nostro Paese. Grazie.”

Insomma, pare che Buonocore sia molto apprezzato – “di qualità” – asserisce qualche cittadino. Pare che la Giunta Di Martino abbia fatto un acquisto molto accreditato dal pubblico: che goda della stima della gente. Non possiamo fare altro che augurare al nuovo consigliere buon lavoro.