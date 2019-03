Ravello, “Lo sviluppo locale fra turismo e identità culturale”: a Villa Rufolo primo giorno di formazione gli operatori alberghieri

Ravello, Costiera Amalfitana. La prima giornata di formazione per gli operatori alberghieri di Ravello, ieri si è conclusa all’insegna della partecipazione attiva e dell’interesse. I partecipanti erano attenti e molto motivati dal momento di formazione, ed hanno interagito attivamente con il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano. Nell’Auditorium di Villa Rufolo, c’è stato infatti il primo dei due appuntamenti (il secondo ci sarà sabato 30 marzo, dalle 9.30 alle 11.30) di formazione su “Lo sviluppo locale fra turismo e identità culturale”, con dei focus sull’identità culturale della Città della Musica dedicati al personale di front office degli alberghi e ristoranti.

La Fondazione Ravello, attraverso la Direzione di Villa Rufolo, sta lavorando nella direzione della valorizzazione e difesa di questo patrimonio già da diversi anni, con una serie di attività per promuovere la cultura della Responsabilità Sociale di Impresa di Sir Nevile Reid, una pietra miliare nel rafforzamento della identità culturale di Ravello.

Il futuro turistico della Costiera Amalfitana è sempre più legato alla capacità di conservazione della identità culturale dei luoghi e per salvaguardarla non si può che non cominciare con chi ci vive e con chi, ogni giorno, ha rapporti con i tanti turisti che scelgono questa terra per la sua bellezza ma anche per la sua peculiarità: tale iniziativa andrebbe implementata ed estesa a tutta la Costiera, l’argomento è importantissimo per un territorio che ha l’ambizione di essere al top mondiale. Ravello in questo fa scuola e rappresenta un esempio per tutto il comprensorio della Divina.