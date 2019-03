Ravello, le telecamere di Tv2000 a Villa Rufolo

Villa Rufolo protagonista anche a Tv2000, con le telecamere della televisione capitolina che sono entrate nel monumento simbolo di Ravello. Nel programma “Bel Tempo si spera”, un servizio dell’inviata Antonella Ventre mostra i giardini del Complesso in una giornata uggiosa, però spezzata dalle dolci note cromatiche dei fiori. Il Direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano ha raccontato la magica storia di uno dei giardini più famosi d’Italia e tra i più apprezzati in Europa e nel Mondo, grazie al nobile lavoro realizzato da Sir Francis Nevile Reid, che ha compiuto un autentico capolavoro di botanica, tale da alterare l’animo nel visitatore dei giardini. Un lavoro che ancora oggi viene portato avanti con dedizione e passione nella Citta della Musica.

Villa Rufolo nelle forme e nell’essenza è romantico, “Preparate i cuori romantici, vi portiamo a Villa Rufolo, il giardino più romantico del mondo!”, ha così infatti lanciato il servizio la conduttrice Lucia Ascione. Il Complesso monumentale sta vivendo un momento magico, guardando ai risultati della recente iniziativa della Fondazione Ravello “Villa Rufolo per la Campania” e riscuotendo un enorme successo mediatico.