Dopo aver festeggiato dapprima il compleanno allo Chez Black a Positano insieme a Carla Rispoli e ai figli Francesco e Giuseppe, brillanti giovani imprenditori come il padre, Vincenzo Palumbo ha festeggiato il suo 80esimo compleanno in compagnia degli amici e della famiglia a Ravello.

Si è tenuta qualche sera fa la festa di 80 anni suonati del Professor Vincenzo Palumbo unitamente ai suoi inseparabili amici e coetanei, Roberto Casanova e Peppe Di Lieto, presso l’albergo Giordano, di sua proprietà, denominata “BUSSATE CON I PIEDI”.

E’ stata una festa che ormai è forse alla settima o ottava edizione e la prima si è tenuta in occasione del loro settantesimo compleanno.

In questa occasione è consuetudine che ogni invitato porti qualcosa da mangiare o da bere e poi si balla, si mangia e si balla, complice della buona riuscita dell’evento è stata sicuramente, la presenza di Eddy Oliva il quale ormai residente in Svezia da anni lascia i suoi impegni e viene a Ravello per vivere con noi questo memorabile appuntamento

Ai tre ottantenni formulo i miei più sinceri auguri di lunga vita in buona salute con un arrivederci al prossimo anno.

Francesco Di Lieto