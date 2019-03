Ravello – Dall’1 aprile riattivazione del controllo elettronico degli accessi in Z.T.L.

Il Comune di Ravello rende noto che a partire dal prossimo 1° aprile sarà riattivato il controllo elettronico degli accessi in Z.T.L. in Viale Giacchino D’Anna – San Giovanni del Toro (Varco A).

Per questo motivo si invitano i titolari di autorizzazioni al transito, scadute in data 31/12/2018, a ripresentare richiesta al fine di ottenerne il rinnovo (Taxi, NCC, fornitori merci ecc.).

Le istanze potranno essere presentate a mano presso il Comando di Polizia Locale, ubicato in Piazza Fontana Moresca, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.ravello. sa.it

Inoltre il Comune di Ravello coglie l’occasione per ricordare che, dalla stessa data, non sarà ammesso l’utilizzo di autorizzazioni alla sosta scadute e/o non valide sull’intero territorio, rappresentando che l’ufficio si è attivato per ripristinare e migliorare la segnaletica stradale al fine di rendere ancora più chiara agli utenti la disciplina della circolazione vigente, onde evitare agli stessi di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero 089 857498