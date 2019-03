Ravello – Il Comune entra a far parte dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente

Dal 21 marzo scorso anche il Comune di Ravello è entrato a far parte dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente dopo aver superato le fasi di test e pre-subentro, in accordo con Sogei, società Generale d’Informatica che opera nel settore dell’ITC.

Con il subentro di Ravello nel sistema nazionale e grazie alle innovazioni apportate dal servizio informatico del Comune, i cittadini potranno avere numerosi vantaggi a cominciare dal rilascio della carta d’identità elettronica che potrà essere richiesta in qualsiasi Comune, perchè potranno essere utilizzati i dati anagrafici contenuti nella base dati Anpr per richiederne l’emissione.

Non è tutto perchè il cittadino può ora richiedere i certificati anagrafici in qualsiasi Comune e non solo in quello di residenza, mentre il cambio di residenza tra Comuni potrà essere fatto con il nuovo concetto di “mutazione anagrafica”, cioè cambio di indirizzo. Semplificazione anche per l’emissione del codice fiscale per i nuovi nati o per gli stranieri di prima immigrazione che viene ora attribuito dal Comune Anpr e non più dall’Agenzia delle Entrate.

Tra i vantaggi dell’Anpr la possibilità immediata di accesso ai dati anagrafici da parte di tutte le pubbliche amministrazioni centrali e locali, e anche dei gestori di pubblico servizio. Una procedura che eviterà le richieste e le conseguenti risposte tra enti in quanto ciascun ufficio interessato può utilizzare in maniera immediata il dato anagrafico di cui necessita.