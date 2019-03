Al via oggi (giovedì 28 marzo) l’edizione 2019 di Campania Stories, quest’anno ospitata in Costiera Amalfitana, patrimonio dell’Umanità secondo l’Unesco per bellezza, suggestione ed unicità. Fino all’1 aprile la stampa nazionale ed internazionale e agli operatori di settore saranno in Campania per scoprire le nuove annate dei vini campani.

Domani (28 marzo) Campania Stories si aprirà alle ore 17 a Villa Rufolo (Ravello), dopo un esclusivo tour in motonave riservato alla stampa. Uno dei luoghi più suggestivi della Campania, dal panorama indimenticabile sul mar Tirreno e sul golfo di Salerno, ospiterà dunque l’incontro di presentazione – al quale parteciperanno autorità, aziende e giornalisti – e il brindisi di benvenuto, in collaborazione con il Consorzio Vita Salernum Vites.

Campania Stories – rassegna promossa da Miriade & Partners insieme alle aziende partecipanti, con il supporto della Regione Campania nell’ambito del programma di iniziative per la promozione e la valorizzazione del Made in Italy prodotto in Campania 2018 – 2020, in collaborazione con Ais Campania e con la Media Partnership di Luciano Pignataro Wine Blog, con la partnership di Hotel Cetus di Cetara (Salerno), Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Assoenologi Campania, agenzia di viaggi AJ54, Azzurra Comunicazione e l’ospitalità di Fondazione Ravello-Villa Rufolo – continuerà venerdì 29 e sabato 30 marzo con i tasting tecnici per l’assaggio dei vini delle aziende partecipanti da parte della stampa nazionale ed internazionale e i tour in tutto il territorio regionale per visitare le cantine ed incontrare i produttori. Infine, lunedì 1 aprile, il tradizionale momento dedicato agli operatori di settore, il Campania Stories Day, con la possibilità di degustare i vini proposti in assaggio dalle aziende partecipanti: tre le fasce orarie disponibili, dalle ore 10 alle ore 12, dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 18 alle ore 20 (info e prenotazioni: info@campaniastories.com – 347.9904955).

La rassegna potrà essere seguita attraverso gli hashtag che racconteranno i vari momenti della rassegna #campaniastories e #iobevocampano, dai tasting ai seminari fino al viaggio nei territori, nelle sue denominazioni e nelle aziende che, attraverso i loro vini, interpretano l’anima autentica della Campania.

CAMPANIA STORIES 2019

Giovedì 28 marzo – Lunedì 1 aprile 2019

Giovedì 28 Marzo

Visite in cantina

Ore 14.00

Trasferimento via mare per la stampa in motonave da Cetara ad Amalfi con tour lungo la costa

Ore 15.30

Visita guidata da Villa Rufolo

Ore 17.00

Auditorium Villa Rufolo

Saluto alla stampa nazionale ed internazionale

Presentazione “Campania Stories 2019”

A seguire

Brindisi di benvenuto in collaborazione con il Consorzio Vita Salernum Vites

Venerdì 29 Marzo

Dalle ore 9.30 alle ore 15.30

Tasting vini bianchi campani

A seguire

Visite in cantina

Sabato 30 Marzo

Dalle ore 9.30 alle ore 15.30

Tasting vini rossi campani

A seguire

Visite in cantina

Domenica 31 Marzo

Visite in cantina

Partenze

Domenica 1 Aprile

Campania Stories Day

Sessione di assaggio con postazione riservata fino ad esaurimento posti in tre fasce orarie:

dalle 10:00 alle 12:00

dalle 15:00 alle 17:00

dalle 18:00 alle 20:00

Prenotazioni: Tel. +39 347.9904955 info@campaniastories.com

AZIENDE PARTECIPANTI

CAMPANIA STORIES 2019

AVELLINO

Antica Hirpinia

Antico Castello

Barbot Stefania

Borgodangelo

Cantine Dell’Angelo

Colli di Lapio

Contrade di Taurasi

Di Marzo

Di Meo

Di Prisco

Donnachiara

Ferrara Benito

Feudi di San Gregorio

I Capitani

I Favati

Il Cancelliere

Macchie Santa Maria

Nardone Nardone

Nolurè

Perillo

Petilia

Pietracupa

Rocca del Principe

Sanpaolo di Claudio Quarta

Tecce Luigi

Tenuta Cavalier Pepe

Tenuta Sarno 1860

Tenute di Pietrafusa

Terre D’Aione

Traerte

Vesevo

Vigne Guadagno

Villa Raiano

BENEVENTO

Capolino Perlingieri

Fattoria La Rivolta

Fontanavecchia

La Guardiense

Mustilli

Rossovermiglio

Tenuta Fontana

Terre Stregate

Torre a Oriente

CASERTA

Aia delle monache

Alois

Cantina di Lisandro

Drengot

Galardi

I Cacciagalli

Masseria Felicia

Nanni Copè

Sclavia

Trabucco

Vestini Campagnano

Vigne Chigi

Villa Matilde Avallone

Viticoltori del Casavecchia

NAPOLI

Agnanum

Astroni

Bosco de’ Medici

Cantina del Vesuvio

Cantine Matrone

Casa Setaro

Contrada Salandra

La Sibilla

Martusciello Salvatore

Portolano Mario

Sorrentino

Tenuta Augustea

Villa Dora

SALERNO

Albamarina

Apicella

Casebianche

Cobellis Massimo

Cuomo Marisa

Il Colle del Corsicano

Le Vigne di Raito

Lunarossa

Maffini Luigi

Montevetrano

Sammarco Ettore

San Salvatore 1988

Tenuta Macellaro

Tenuta San Francesco

Verrone Viticoltori

Viticoltori De Conciliis

Viticoltori Lenza

Viticoltori Marino

Vuolo