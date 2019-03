RAVELLO: BELMOND HOTEL CARUSO RAVELLO IN GARA NEL CONTEST “MOST INSTAGRAMMABLE HOTEL WORLD 2019” DI LUXURY TRAVEL ADVISOR – COME VOTARE

“Most instagrammable hotel world 2019” sarebbe – in Italiano – “Gli hotel più “instagrammabili” del 2019″. Così si intitola il concorso del sito web Luxury Travel Advisor, che ha aperto ufficialmente terzo round del concorso che premia gli hotel di lusso più postati e che hanno raggiunto il maggior numero di like – appunto – su Instagram.

A contendersi il terzo round sarebbero le strutture più belle al mondo, e ci sarebbe anche il Belmond Hotel Caruso Ravello, che dovrà sfidare il Brach Parigi. L’hotel di Ravello ha portato a casa quasi l’89% dei voti nella sua competizione precedente con il Gstaad Palace.

Insomma, due strutture decisamente mozzafiato. Una bella sfida tra due hotel decisamente al top del lusso. Di fatto abbiamo da un lato il Belmond Hotel Caruso Ravello, con la sua piscina dotata di una vera e propria scogliera naturale. L’hotel infatti sarebbe infatti situato a 1110 piedi sul mare, le rocce naturali incorniciano la piscina, per non parlare del panorama da Cartolina che si può ammirare da bordo piscina. Un luogo che consola l’anima.

Dall’altro lato lo sfidante parigino, “Brach” che non è da meno in fatto di sfarzo. Esso infatti offre alcune delle migliori viste sulla Torre Eiffel, precisamente dalla lussuosissima Suite Henrie, dotata di vasca idromassaggio in legno norvegese.

Alla competizione partecipano:

Il Four Seasons Resort Bali a Sayan contro The RuMa Hotel and Residences in Malesia;

l’Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Thailandia contro il Niyama Private nelle Maldive;

il Ladera Resort a St. Lucia nei Caraibi contro il Qasr Al Sarab Desert Resort di Anantara ad Abu Dhabi;

il Loisaba Tented Camp di Elewana in Kenya contro il Baoase Luxury Resort a Curaçao, nei Caraibi.

Il Grand Hotel Kronenhof sulle Alpi Svizzere contro il The Franklin a Londra;

The Cape a Cabo San Lucas in Sud America contro il Mr. C Seaport nel Distretto di New York City

Il Viceré Los Cabos tra il Mare di Cortez e l’Oceano Pacifico contro l’Hacienda Beach Club & Residences sulla famosa spiaggia di Medano a Tenerife.

I sondaggi della terza fase termineranno domani, giovedì 28 marzo, alle 10:00.

Per sostenere il Belmond Hotel Caruso di Ravello basta cliccare qui e spuntare la casella corrispondente.