Ravello, “Bel tempo si spera”: puntata su Ravello in onda mercoledì prossimo

Ravello in onda su TV2000. La prossima settimana, precisamente mercoledì prossimo, andrà in onda una puntata dedicata a Ravello, Villa Rufolo e Neville Reid della trasmissione “Bel Tempo si spera”, il contenitore che apre la mattina di TV2000. Il programma affronta tematiche come l’attualità e il costume, economia e volontariato, spettacolo e arte, con collegamenti quotidiani da tutte le regioni. Lo studio è allestito in esterna nei luoghi rappresentativi del posto, mentre la conduttrice intervista i personaggi più significativi e raccoglie le testimonianze raccolte dagli inviati nei vicoli e nelle piazze. In questo caso è stato intervistato Secondo Amalfitano, il quale ha annunciato la notizia proprio sul suo profilo ufficiale Facebook.

Il programma, ricordiamo, è scritto da Fausto Della Ceca e condotto da Lucia Ascione con Antonella Ventre, Enrico Selleri e Giacomo Avanzi.

Solo alcuni giorni fa, il sito Vanilla Magazine aveva così definito Ravello e i giardini di Villa Rufolo: “Villa Rufolo con i suoi giardini appartengono alla storia. Qui Boccaccio ambientò il Decamerone. Dopo lunghi periodi di decadenza, oggi il complesso appartiene all’Ente Provinciale per il Turismo di Ravello, che ha provveduto al restauro. Il giardino ha l’aspetto romantico di fine ‘800, con piante tipicamente mediterranee che convivono altre di origine esotica”.