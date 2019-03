Ravello: Auguri al prof. Vincenzo Palumbo per i suoi 80 anni. Domenica festeggiati con Carla Rispoli a Positano

Ravello, Costiera amalfitana. Auguri per gli ottanta anni del professor Vincenzo Palumbo. Albergatore noto e affermato, all’epoca segnava ai tempi d’oro del Turistico ad Amalfi dove ha conosciuto Carla Rispoli della storica famiglia di albergatori e ristoratori della Buca di Bacco.

Per l’occasione ha deciso di voler festeggiare il compleanno domenica da Chez Black a Positano insieme a Carla, che pure lei compie gli anni in questi giorni , 11 anni più giovane, con i figli Francesco e Giuseppe, brillanti giovani imprenditori, buon sangue non mente… Vice sindaco prima di Lorenzo Mansi e poi di Salvatore Sorrentino . Nella sua vita è riuscito ad acquisire e gestire attività celebri, il Giordano e Villa Maria e per un breve periodo è stato tra i soci della Villa Rondinaia di Gore Vidal .

Complimenti e tanti auguri dalla redazione di Positanonews.