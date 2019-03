Ravello. Dopo 10 anni una nascita, festa al Costa d’ Amalfi per Alessandro

Una visita con sorpresa a Castiglione di Ravello per una mamma incinta. Una donna di Maiori si è recata alcune ore fa presso il consultorio dell’unità materno infantile per una visita di routine, quando ha rotto le acque ed è cominciato il parto. I medici si sono subito attivati e hanno chiamato il personale del 118, nonché personale medico dell’ospedale Costa d’Amalfi, lì vicino. La donna non ha fatto in tempo ad essere trasferita in ospedale: per fortuna tutto è andato bene e alle 12,37 è nato Alessandro

E’ da dieci anni che non nasceva un bambino a Ravello, l’ultima è stata nel 2009 Aurora Apicella di Scala, nel 2006 Makani Ravello figlia dell’attore Woody Harrelson in una villa privata.

Alessandro Marcone, sta bene , è nato con un parto spontaneo grazie a tutto lo staff medico. pesa 2800 grammi . Tanti auguri alla mamma , Beniamina Landi di Maiori, e al padre Antonio Marcone

Foto dei colleghi di Amalfinotizie.it