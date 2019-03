RALLY DEGLI DEI IN MOTO 2019 FOTO E VIDEO

Sold-out al raduno in moto Furbinentreffen 2019. Il venerdi dedicato agli arrivi, e alla cena di gala del ventesimo anniversariodalla fondazione di questa particolare manifestazione, poi presso l’Hotel Flora, con piatti gourmet e Paolo e Rino alla posteggia, cena di gala.

al Furbinentreffen si suona si canta si mangia!

Il sabato parte il RALLY DEGLI DEI, 5 tappe superpanoramiche, ma anche enogastronomiche per assaggi e deguistazioni varie . Un menù diffuso sul territorio sorrentino amalfitano, a Conca dei marini la sfogliatella santarosa o il babbaà al limoncello, a Nerano gli spaghetti tipici, alla trattoria da Emilia di marina Grande in sorrento , totani e patate, a Scutari il limoncello e a Villa Crawford di SantìAgnello per il tramonto e il sorbetto al limone. La Domenica festa in piazza a Sorrento, saluti e rientro a casa.

Il tempo metereologico è sto ottimo, quello cronologico è volato in fretta,ma l’obiettivo degli organizzatori di timbrare l’animo di ogni uno dei partecipati con il segno di una emozione indelebile credo sia stato raggiunto abbondantemente.