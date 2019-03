I ragazzi dell’Under 15 M del G.S Minori Costa d’Amalfi perdono la prima partita della seconda fase.

Roster al minimo per le “piccole furie rosse” questa sera a Minori contro Baiano. Fuori per infortunio sia Di Lieto che Gambardella, solo otto giocatori disponibili per coach Apicella.

Quintetto base con D’Uva, Bonito, De Riso, Proto e D’Alfonso.

Inizio lento per i minoresi che subiscono subito un parziale di 10 a 2 ad inizio partita. Squadra avversaria più forte fisicamente tanto per cambiare, ma i ragazzi della Costa sono commoventi nel loro impegno e non ci stanno a perdere, attaccano con facilità la squadra avversaria ma commettono numerosi errori al tiro, poco bilanciamento in attacco che procura qualche contropiede di troppo per gli avversari. Nel secondo quarto, il G.S difende con maggiore intensità e se non avesse sbagliato alcuni tiri liberi e un paio di contropiedi sarebbe rientrata pienamente in partita, vince il secondo quarto per 10 a 8 e chiude il primo tempo con uno svantaggio di sette.

Nel terzo periodo il coach di Baiano schiera una zona pressing 2-2-1 che nonostante la sua inefficacia spinge i ragazzi minoresi ad alzare il ritmo, le scarse rotazioni della squadra di Coach Apicella fanno sì che avviene un primo crollo fisico che procura una parziale di 15 punti a favore di Baiano. La partita sembra ormai chiusa, nel quarto periodo D’Uva stravolto dalla stanchezza per crampi deve uscire, lo segue anche Bonito per cinque falli, per oltre quattro minuti il G.S schiera un quintetto che nulla può allo strapotere fisico degli avversari. Ma proprio in questi ultimi minuti la squadra del G.S produce un’ottima pallacanestro fatta di passaggi e di ottime spaziature, il risultato finale appare bugiardo lo scarto di trenta punti è dovuto essenzialmente dall’inferiorità fisica della squadra di Minori, punteggio finale 63 a 33 per il Baiano. Alla fine abbiamo sentito Coach Apicella “Potrò sembrare folle se dopo una sconfitta di trenta punti posso dichiarami sodisfatto e orgoglioso di questi ragazzi, che in alcuni frangenti della partita mi hanno emozionato per il loro impegno, per la loro voglia di non arrendersi mai. I loro miglioramenti sono eccezionali frutto del loro impegno in allenamento. Abbiamo una squadra giovanissima, un roster limitato e in più dobbiamo gestire due infortuni di giocatori che giocavano un grosso minutaggio. Il mio entusiasmo aumenta sempre di più, il mio impegno è un dovere per dei ragazzi d’oro e chiedo ai loro genitori di sostenerli numerosi anche in trasferta, facciamo squadra è nei momenti difficili che si vede lo spessore del gruppo che per me è straordinario”