“IN QUESTA NOSTRA CASA NUOVA” CANTANO BIAGIO ANTONACCI e LAURA PAUSINI

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno in tour in undici stadi italiani la prossima estate. La prima tappa del «Laura Biagio Stadi 2019» sarà al San Nicola di Bari il 26 giugno. Intanto, il 12 aprile uscirà il singolo In questa nostra casa nuova, realizzato dai due artisti insieme per l’etichetta Iris (distribuzione Sony Music). La grande amicizia, la stima, gli eclatanti successi raggiunti hanno portato Biagio e Laura a collaborare varie volte negli ultimi 20 anni: hanno condiviso i reciproci palchi, duettato in occasioni prestigiose. Biagio ha scritto alcuni dei più importanti brani del repertorio di Laura, ma non era mai accaduto che un brano venisse ideato e composto dallo stesso cantautore per unire le loro due voci, fino a questo nuovo singolo! I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).