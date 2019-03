PULIZIA DEL SEPOLCRETO ENEOLITICO DI TRINITA’

Vediamo dalle foto postate dal Sig Sindaco Dott Vincenzo Iaccarino sui social, che si stanno svolgendo lavori di pulizia del sepolcreto della Trinità. Operazione importante che ci spinge a cercare la planimetria dello scavo effettuato da Claude Albore Livadie nel 1987. Nel volume Archeologia a Piano di Sorrento troviamo il racconto dello scavo, l’inquadratura cronologica e i reperti caratterizzanti come la famosa “saliera”. Che questa pulizia non voglia dare un prosieguo agli scavi? Che sotto la palestra della scuola vi è ancora moltissimo è un dato risaputo.

Lucio Esposito

dal libro ARCHEOLOGIA A PIANO DI SORRENTO

sepolcreto eneolitico

in località Trinità

All’inizio del 1987 una segnalazione anonima

rivelò che, a Piano di Sorrento,

nell’area della scuola media statale Michele

Massa (loc. Trinità), era venuta in

luce, poco dopo il terremoto, in occasione

di lavori per il costruendo edificio

scolastico, una sepoltura ipogea. Nello

sbancare la parte superiore del piano tufaceo

era stato sfondato il tetto della cella

funeraria, mettendo in luce resti ossei

ed un cospicuo numero di vasi e di oggetti

litici che furono immediatamente

prelevati dagli scopritori.

Grazie a questa informazione che indicava

l’esatta ubicazione del rinvenimento

e con il fiducioso appoggio del

Comune di Piano che mise a disposizione,

in accordo con la Soprintendenza di

Napoli e Caserta, alcuni operai municipali,

si poté ritrovare rapidamente la cavità

in questione.

L’indagine effettuata sotto la direzione

scientifica della scrivente nel febbraio

1987 individuò _ben presto una tomba

(la tomba 1) del tipo a grotticella artificiale

con cella ellittica con il tetto sfondato

dal passaggio di una pala meccanica.

Un grande chiusino calcareo in posto era

ben visibile dall’interno della cella, ingombra

del terreno ributtato dalla pala

meccanica e dei massi pertinenti alla volta

crollata. Sul piano di deposizione si

recuperarono alcuni frammenti di ceramica

d’impasto con le rotture ancora fresche

· ed, al centro, scarsi resti di uno

scheletro (Tav. 13a/b).

L’interesse suscitato nelle Istituzioni e

nei mass-media dal rinvenimento portò

alla consegna di tutto il corredo impunemente

asportato dagli scopritori. Anche

se esso è piuttosto ricco (ma nella

«tomba del capo tribù» di Mirabella

SCUOLA MEDIA STATALE

MICHELE MASSA

Tav. 12 – Planimetria dello scavo 1987 (rilievo Sopr. Arch. di Napoli e Caserta).

cospicuo), e con tutte le cautele dovute

alle vicissitudini del rinvenimento, sembrerebbe

trattarsi di una deposizione singola.

L’industria litica era rappresentata

da un grande pugnale bifacciale del tipo

a lama fogliata e da due pugnali del tipo

a largo codolo con faccia ventrale piana

e lama stretta; la ceramica da cinque vasi

per versare, tutti accuratamente levigati

e, tranne uno, lucidati. Si tratta di

due vasi a fiasco, di una brocca più massiccia

del tipo con ansa al collo ed alla

spalla, di un boccale d’impasto non lucidato

con ansa all’orlo ed alla spalla ed

infine di una brocchetta con ansa «ad

orecchio d’asino». Assai frammentario

è un piccolo vaso a fiasco tendente al

troncoconico, affine all’esemplare rinvenuto

nei pozzi 2 e 4. I vasi chiusi erano

rappresentati da tre pissidi con coperchletto,

decorate con fasce verticali, parzialmente

marginate o non marginate, di

puntini impressi con l’uso del pettine

(Tav. VII a e b).Una grande saliera con

ponte orizzontale recava sulla spalla, ali’

attacco del colletto, una serie di coppelle

negative.

Il chiusino calcareo, dietro al quale erano

alcune pietre di arenaria che lo rincalza

vano, chiudeva un vestibolo

d’accesso alla tomba. Questi ciottoli, la

cui forma è quella che tipicamente assumono

i clasti di questi litotipi quando

sono trasportati da acque incanalate, furono

probabilmente raccolti sul greto del

torrente che scorre poco lontano dal sito.

Il terreno molto indurito, che ingombrava

il vestibolo dall’andamento a

dromos ed a forma di stretto budello,

era del tutto privo di frammenti d’impasto.

Vicino alla tomba 1, risparmiato

cospicuo), e con tutte le cautele dovute

alle vicissitudini del rinvenimento, sembrerebbe

trattarsi di una deposizione singola.

L’industria litica era rappresentata

da un grande pugnale bifacciale del tipo

a lama fogliata e da due pugnali del tipo

a largo codolo con faccia ventrale piana

e lama stretta; la ceramica da cinque vasi

per versare, tutti accuratamente levigati

e, tranne uno, lucidati. Si tratta di

due vasi a fiasco, di una brocca più massiccia

del tipo con ansa al collo ed alla

spalla, di un boccale d’impasto non lucidato

con ansa all’orlo ed alla spalla ed

infine di una brocchetta con ansa «ad

orecchio d’asino». Assai frammentario

è un piccolo vaso a fiasco tendente al

troncoconico, affine all’esemplare rinvenuto

nei pozzi 2 e 4. I vasi chiusi erano

rappresentati da tre pissidi con coperchletto,

decorate con fasce verticali, parzialmente

marginate o non marginate, di

puntini impressi con l’uso del pettine

(Tav. VII a e b).Una grande saliera con

ponte orizzontale recava sulla spalla, ali’

attacco del colletto, una serie di coppelle

negative.

Il chiusino calcareo, dietro al quale erano

alcune pietre di arenaria che lo rincalza

vano, chiudeva un vestibolo

d’accesso alla tomba. Questi ciottoli, la

cui forma è quella che tipicamente assumono

i clasti di questi litotipi quando

sono trasportati da acque incanalate, furono

probabilmente raccolti sul greto del

torrente che scorre poco lontano dal sito.

Il terreno molto indurito, che ingombrava

il vestibolo dall’andamento a

dromos ed a forma di stretto budello,

era del tutto privo di frammenti d’impasto.

Vicino alla tomba 1, risparmiato

40

dalla pala meccanica, è stato rinvenuto

uno spesso lembo di argilla rossiccia conservato

su meno di due metri di lunghezza

e con andamento subcircolare,

grosso modo simile a quello della camera

funeraria. Alto nel tratto più integro

circa 10/15 cm sopra il piano tufaceo è

stato oggetto di osservazioni mineralogiche

(di J. Cape! Martinez, F. Huertas

e]. Linares in questo catalogo). Questa

striscia di argilla assai grossolana si stendeva

a mo’ di cupola su un tumuletto

di terreno scuro che doveva segnalare

la cella 1 ed evidenziarla tra le altre sepolture.

Ricorda «la massa terrosa di forma

cilindrica alta circa cm. 50 » inglobata

da «una coltre di terra di natura argillosa

» che Voza descrive sopra il vestibolo

della tomba IX Gaudo (VozA 1974). L’analisi

comparata dei campioni di argilla

della «cupola» e del terreno del tumulo

ha precisato l’identità geomineralogica

dei due campioni, fatta eccezione del minerale

di analcime presente nel terreno

ed invece assente nell’argilla. È noto che

quando questo minerale viene sottoposto

ad una temperatura superiore ai 400°

e perde la sua acqua e si trasforma in

plagioclasio. Sembrerebbe dunque che

uno strato di terreno argilloso di origine

locale sia stato intenzionalmente esteso

vicino e sopra la tomba 1 e sottoposto

ad una cottura elementare (forse con fascine

e paglia bruciate in loco), indurendolo

e rendendolo resistente alle

intemperie. Ques.to tumulo, nonché altri

aspetti del rituale che sembra possibile

individuare, convergono nel dare alla

sepoltura un carattere di particolare rilievo.

L’associazione di tre pugnali a corredo

di una deposizione è nota a Gaudo

in una sola tomba (tomba B Sestieri

a Mirabella Eclano, nella <(tomba del capo

tribù», sono tre pugnali, di rame però,

del tipo a codolo triangolare associati

a due pugnali stiloidi in selce e a numerose

frecce (42 esemplari) e microliti (36

esemplari). Sia a Mirabella Eclano sia

a Gaudo i pugnali sono anche associati

a frecce. L’assenza di cuspidi nella tomba

1 è forse dovuta alle circostanze infelici

della scoperta. Se i pugnali del tipo

bifacciale o a largo codolo possono essere

considerati come daghe, ed i pugnali

a tallone espanso come armi da getto

(lance o giavellotti), avremmo a che fare,

nei tre casi suddetti, con una panoplia

complessa per combattimento

ravvicinato ed a distanza. Quest’associazione,

malgrado la scarsità dei riscontri

finora effettuati, appare l’attributo di armati

di rango preminente, ai quali vengono

riservate particolari attenzioni.

Nella tomba B della necropoli di Gaudo

erano depositate le salme di solo due individui;

nella «tomba del capo tribù» di

Mirabella Eclano, che spicca tra le altre

sepolture per il carattere singolo della

deposizione, era particolarmente ricco e

vario il corredo ceramico e litico.

La regolare campagna di scavo successivamente

condotta nei mesi di luglio e

agosto e in parte del mese di settembre

ha messo in luce altre quattro strutture

funerarie del tipo a grotticella artificiale

(Tombe 2-5) al di sotto di un livello insediativo

in uso dal VI all’inizio del II

sec. a.C. (Tavv. 14a/b/c, 15, 16, 17a/b).

Non si sono individuate altre «cupole»

sulle tombe esplorate né altri sema come

quello costituito da pietre raggrup·

pate documentato in altre necropoli della

stessa cultura.