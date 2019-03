Pubblica assistenza Millenium “Costa d’Amalfi” ente accreditato di formazione BLS-D della Regione Campania

Con decreto dirigenziale n°2 del 18/01/2019, la Regione Campania ha riconosciuto, tra altri enti regionali, la Pubblica Assistenza Millenium Costa d’Amalfi quale Ente accreditato per la formazione BLS-D. Un altro importante traguardo per il Sodalizio della Costa d’Amalfi che la pone in condizione di agire con ancor più efficacia nell’opera di diffusione della cultura della sicurezza. Grazie ai Formatori Accreditati Dott. Salvatore Di Palma (Ulisse), Francesco Lanzieri, Giancarlo Di Buono, Alfonso Di Bianco e Vincenzo Siano, la Millenium inizierà a breve un percorso di formazione atto alla diffusione delle manovre di Basic life support – defibrillation. “Lo scopo della nostra Associazione – dichiara il Presidente Fabrizio De Iuliis – è da sempre quello della diffusione della sicurezza e delle buone prassi. Ringraziamo i professionisti succitati che, in pieno spirito di volontariato, si sono resi disponibili ed hanno consentito il raggiungimento di questo, ulteriore importantissimo traguardo!”