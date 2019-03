PSR CAMPANIA – EROGAZIONE DEI FONDI PER RIPRISTINO MURI A SECCO

PSR CAMPANIA Mis. 4.4.2

Finanziamento 750.000 € al 100% per i comuni per contenimento e riduzione erosione e dissesti idrogeologici.

A breve saranno erogati i fondi per il ripristino muretti a secco (nel frattèmpo dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO)

Noi abbiamo nel 2017, in tempo debito, avvisato il Sindaco che c’era questa possibilità.

L’allora Sindaco avv. Migliaccio aveva sposato l’assoluta necessità di partecipare…

Poi…

Poi si è avuto l’avvicendamento…

Abbiamo avvisato personalmente il nuovo Sindaco Buonocore di quanto si poteva avere e quanto si stava facendo.

benchè da lui rassicurati, ha ritenuto di non partecipare.

Oggi si stanno per erogare tutti i fondi per i comuni che ne hanno fatto richiesta.

Vico, ahinoi, non ha voluto partecipare.

Tanto si doveva per una corretta informazione

Raffaele Starace