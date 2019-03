Il prossimo 11 giugno udienza preliminare del processo “Rewind” con 30 indagati della costiera amalfitana

Continua l’iter giudiziario del processo “Rewind”, legato all’operazione antidroga che si è concretizzata il 4 giugno scorso in Costiera Amalfitana da parte dei Carabinieri e che ha portato a 22 misure cautelari e ben 45 indagati per reati quali estorsione, favoreggiamento e in particolare spaccio di stupefacenti. Il PM Elena Guarino chiedeva il rinvio a giudizio di 39 imputati e l’udienza preliminare del processo è stata fissata dal Gip Maria Zambrano per il prossimo 11 giugno presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno. Dei 39 imputati ben 30 sono giovani della Costiera Amalfitana. Per la precisione tredici sono di Maiori, sette di Ravello, due di Atrani, due di Amalfi, due di Tramonti, due di Minori, uno di Vietri sul mare ed uno di Agerola (che attualmente si trova ristretto in carcere).