Prossimamente a Sorrento il Convegno “Strategie antimafia e anticorruzione- Società civile e cultura per la legalità”.

L’evento, con la partecipazione del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra, si terrà nella mattinata di sabato 23 marzo presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno.

Sorrento – Organizzato dalla Associazione nazionale “I cittadini contro le mafie e la corruzione” e dall’Associazione VAS-Verdi Ambiente e Società Onlus si terrà, sabato 23 marzo, con inizio alle ore 10.00, presso l’Azienda Autonoma di Soggiorno (in via Luigi De Maio , 35), il convegno “Strategie antimafia e anticorruzione – Società civile e cultura per la legalità”.

Un evento particolarmente sentito per la Città di Sorrento che vedrà la partecipazione del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, il Senatore Nicola Morra.

Oltre ai saluti del presidente dell’Associazione VAS- Verde Ambiente e Società On lus, l’ex sen.Guido Pollice e del Presidente dell’Associazione nazionale Antimafia, ”I cittadini contro le mafie e la corruzione”,Dott. Antonio Turri, il Comune di Sorrento sarà rappresentato dall’Assessore alle Politiche Giovanili, Avv. Massimo Coppola.

Al convegno prenderanno parte la Dott.ssa Lucia Aielli, magistrato della Suprema Corte di Cassazione;la Dott.ssa Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, titolare di molte importanti inchieste su rifiuti e camorra; il Procuratore Capo della Repubblica di Lagonegro, Dott. Gianfranco Donadio . Concluderà l’incontro, moderato dal Dott.Vitaliano Esposito, già Procuratore della Corte di Cassazione, ll Giudice, Antonio Esposito, già Presidente Sezione della Corte di Cassazione. Durante la manifestazione sarà presentato il libro del giornalista, Nello Trocchia dal titolo “I Casamonica”, che sarà illustrato dallo stesso autore. – 10 marzo 2019 – salvatorecaccaviello